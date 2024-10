Der 48-jährige Autofahrer, den die Polizei am Donnerstag gegen 9.15 Uhr in der Kaiserslauterer Straße in Rockenhausen kontrolliert hat, roch stark nach Alkohol. Was angesichts des Wertes, den der folgende Test ergeben hat, kein Wunder war: Der Mann hatte über drei Promille. Seinen Führerschein und den Fahrzeugschlüssel haben die Beamten sichergestellt, zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der 48-Jährige muss laut Polizei nun mit einer Geldstrafe und einem längerfristigen Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.