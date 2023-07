Am 10. Juli startet der Lesesommer. Bei dieser Aktion bieten 220 kommunale und kirchliche Bibliotheken landesweit für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren an, Bücher auszuleihen und zu lesen. Im Donnersbergkreis sind neun Büchereien mit dabei.

Wer sich zum Lesesommer anmeldet, kann kostenlos aktuelle Kinder- und Jugendbücher ausleihen und lesen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen eine Clubkarte und geben zu den gelesenen Büchern ihre Bewertung ab – entweder in Form eines Online-Buchtipps auf der Lesesommer-Homepage, per analogem Buchcheck oder als Interview. Zu jedem gelesenen Buch gibt es einen Stempel auf der Clubkarte und eine Bewertungskarte. Jede der ausgefüllten Bewertungskarten nimmt am landesweiten Gewinnspiel teil. Je mehr Bücher die Kinder lesen, desto höher sind die Gewinnchancen.

Der Hauptgewinn ist ein Gutschein für einen zweitägigen Aufenthalt für vier Personen im Europapark Rust mit der Rulantica Wasserwelt. Wer in den Sommerferien mindestens drei Bücher liest, erhält eine Urkunde. Viele Schulen vermerken die erfolgreiche Teilnahme zudem positiv auf dem nächsten Zeugnis.

Lesesommerfeste in Alsenz

In Alsenz kooperieren die Protestantische Kindertagesstätte Arche Noah und die Grundschule mit der Bücherei, damit die Kinder auch zu Vormittagsterminen in die Bücherei können. Außerdem gibt es dort für alle Teilnehmer auch noch ein alsenzinternes Gewinnspiel. Zum Auftakt am 10. Juli gibt es Crêpes und eine Lesung. Zum Abschluss des Lesesommers am 15. September, 16 Uhr, soll ein großes Büchereifest mit Kuchenbuffet und Gewinnerbekanntgabe im Hof am Dorfgemeinschaftshaus stattfinden.

Teilnehmer

Im Donnersbergkreis sind folgende Büchereien mit dabei: Stadtbücherei Rockenhausen, Gemeindebücherei Winnweiler, Gemeindebücherei Sippersfeld, Gemeindebücherei Kerzenheim, Stadtbücherei Kirchheimbolanden, Verbandsgemeindebücherei Eisenberg, Gemeindebücherei Göllheim, Gemeindebücherei Alsenz (Vor- und Lesesommer), Stadtbücherei Obermoschel (Vor- und Lesesommer).

Info

Weitere Informationen gibt es unter www.lesesommer.de.