Darf Kuchen mitgebracht werden, können wir ein Buffet aufbauen? Müssen wir im Freien noch Maske tragen, und was ist eigentlich mit Tischdekoration? Mal ehrlich, so langsam steigt keiner mehr so richtig durch bei den ständig wechselnden Corona-Vorschriften. Was ist verboten, was wird nur empfohlen, und was können wir bedenkenlos tun?

Besonders schwierig ist es für diejenigen, die endlich wieder etwas auf die Beine stellen wollen, Verantwortung übernehmen und gleichzeitig Bedenken haben müssen: Ist auch alles den Hygienevorschriften gemäß durchdacht? Denn nach der Feier zum Corona-Hotspot werden – das möchte wohl keiner.

Zwei Expertinnen geben Auskunft

Zwei, die sich mit den ständig wechselnden Coronaverordnungen auskennen, sind die Kreisbeigeordnete Eva Hofmann und Christa Blätz, die als Kreismitarbeiterin zwar bereits in den Ruhestand verabschiedet wurde, angesichts der vielfältigen Aufgaben in Coronazeiten kurzfristig aber noch einmal als Verstärkung in den Dienst zurückkehrte.

Die beiden Expertinnen stehen Ihnen am Montag, 20. Juli, zwischen 14 und 15.30 Uhr für Fragen zum Thema Corona-Regeln zur Verfügung. Rufen Sie an in dieser Zeit unter der Telefonnummer (06352) 710-574 (Eva Hofmann) oder -575 (Christina Blätz), oder schreiben Sie uns eine E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de. Außerdem können Sie uns Ihre Fragen auch über Facebook zukommen lassen.