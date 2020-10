Einen Wert von 0,9 Promille ergeben hat ein Alko-Test, den die Polizei am Dienstagmittag bei einem 59-jährigen Autofahrer in Obermoschel durchgeführt hat. Die Beamten hatten den Mann aus dem Donnersbergkreis in der Landsbergstraße kontrolliert und dabei Alkoholgeruch festgestellt. Auf der Dienststelle folgte dann eine gerichtlich verwertbare Atemalkoholmessung. Dem 59-Jährigen ist die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt worden. Er muss mit einem Bußgeld von 500 Euro (zuzüglich Verfahrenskosten), einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen.