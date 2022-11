Am helllichten Tag haben bislang unbekannte Täter am Mittwoch in der Sippersfelder Hauptstraße einen Verkehrsspiegel eingeworfen. Dieser muss nach Polizeiangaben komplett ersetzt werden, der entstandene Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro. Als Werkzeug diente den Vandalen offenbar ein größerer Sandstein, die Tat soll sich zwischen 12 und 15 Uhr ereignet haben. Der Spiegel stand an der Einmündung zur Straße „Am Schimmelberg“. Die Ermittlungen wegen „gemeinschädlicher Sachbeschädigung“ laufen. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen, Telefon 06361 9170.