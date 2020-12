Von Joerg Schifferstein

Im Süden der Gemeinde Imsweiler soll es ab Freitag wieder heißen: Freie Fahrt für freie Bürger. Nach mehreren Monaten Bauarbeiten an der Ortsumgehung sind die Hangsicherungsarbeiten jetzt abgeschlossen, die neue Trasse ist geschoben, und der Schwerpunkt der Arbeiten an der Ortsumgehung, die mindestens bis 2023 andauern werden, verlagert sich nach Norden. Das haben Richard Lutz, der Leiter des Landesbetriebs Mobilität, und Volker Priebe, der für die Baustelle in Imsweiler zuständig ist, am Mittwoch vor Ort mitgeteilt.

In den vergangenen Monaten war der Hang über der Trasse der neuen B 48 mit einem aufwendigen Verfahren gesichert worden. In den Hang wurden Metallanker eingebohrt und anschließend mit eine speziellen Zementmischung fixiert, so dass später die Trasse der B 48 sicher geführt werden kann. „Hier muss noch auf den Kokosfasermatten, die bei diesen Arbeiten mit eingebaut wurden, eine Mischung aus Grassamen und Erde ausgebracht werden, damit sich der Hang wieder begrünen kann“, erklärt Priebe. Bereits abgezogen wurden die schweren Bohrgeräte, die jetzt auf der Nordseite gebraucht werden. Gut zu erkennen ist die neue Trasse, über die künftig auch die Ortslage von Imsweiler angefahren werden muss. Von der alten B 48, die jetzt zunächst wieder ungehindert befahren werden kann, wird nach dem Abschluss aller Bauarbeiten nur ein schmaler Streifen bleiben, der als Fuß- und Radweg genutzt werden soll.