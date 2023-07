Aus Anlass des 25-jährigen Bestehens des Vereins Museum Winnweiler lädt das Jüdische Museum der Nordpfalz für den kommenden Freitag zu einem Langen Museumsabend ein.

Das Jüdische Museum der Nordpfalz veranstaltet am kommenden Freitag von 19 bis 23 Uhr einen Langen Museumsabend. Fixtermine sind zwei Kurzvorträge um 19.30 und um 20 Uhr. Im ersten Fall geht es um ein allgemein historisches Thema. Der Titel lautet „Österreich am Donnersberg – wie Winnweiler mit der Grafschaft Falkenstein zunächst lothringisch und dann habsburg-lothringisch wurde“.

Der zweite Vortrag beschäftigt sich mit der erstmaligen Nennung eines Juden in Winnweiler im Jahr 1673, also vor 350 Jahren, und geht auf Spurensuche nach der jüdischen Kultusgemeinde, die sich in der Folgezeit in Winnweiler entwickelte.

Ansonsten werden an diesem Abend bei Bedarf in allen Abteilungen des Museums Führungen angeboten, und es bietet sich die Möglichkeit zu Gesprächen bei einem Getränk. Eingeladen sind alle Interessierten. Der Eintritt ist frei.

Info

Die Adresse des Museums: Schlossstraße 37 in Winnweiler