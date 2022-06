Am kommenden Freitag, 10. Juni, findet auf dem Marktplatz im Zentrum von Rockenhausen wieder der alljährliche Feinschmeckermarkt statt. Von 9 bis 15 Uhr werden regionale Delikatessen und Leckerbissen das übliche Warensortiment auf dem Wochenmarkt ergänzen. Dieser öffnet übrigens zur gewohnten Zeit um 8 Uhr. Für den Feinschmeckermarkt wird die Luitpoldstraße gesperrt. Dadurch entsteht eine autofreie Genussmeile. Neben dem Angebot der zehn ständigen Marktbeschicker wird es beispielsweise Dampfnudeln mit Vanillesoße am Stand der Landfrauen Rockenhausen geben. Direkt vor dem Geschäft grillt die Metzgerei Bessei unter anderem Bratwurst, das Eiscafé Messina lädt zum Frühstück ein. Lachs und Fetakäse vom Grill serviert „Team 4“. Für den süßen Hunger gibt es französisches Gebäck von Franck Blanche aus Lohr und selbstgebackenen Kuchen und Kaffee vom Förderverein der IGS Rockenhausen. Marmeladen und Brotaufstriche bietet der Elternausschuss der Kita Regenbogen an. Darüber hinaus serviert Sandy Renfer vom Weinkollektiv am Weinstand selbsterzeugten Wein und Sekt. Rotwein aus der Wesbach schenken die Rockenhausener Winzer erstmals gemeinschaftlich mit Anna Schückler aus, die mit ihrer Familie zukünftig den Wingert betreiben wird.

Flyer mit Informationen und Terminen zu weiteren Veranstaltungen der Stadt sind am Infostand zu erhalten. Dort gibt es zudem Auskünfte durch Ehrenamtliche von „Team 4“, die darüber hinaus einen Blumengruß an die Besucher verschenken. Informationen zum regulären Wochenmarkt in Rockenhausen gibt es auf der Homepage der Stadt. Dort finden sich auch Infos zum Feinschmeckermarkt.