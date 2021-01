In den vergangenen Jahren wurde das Blutspenden in Münchweiler immer weniger besucht. Überraschenderweise kamen bei der vergangenen Aktion im Juni so viele Erstspender wie schon lange nicht mehr. Ob das beim Termin am Freitag ab 17 Uhr in der Bürgerhalle wieder so sein wird, wagt Jochen Lunk, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Münchweiler, aber zu bezweifeln.

Denn der harte Lockdown werde die meisten Leute eher abschrecken, befürchtet Lunk, was er aber auch verstehen kann. „Auch wir müssen aufpassen, dass wir alle Vorgaben strikt einhalten und nichts passiert“, sagt Lunk. Die Stammmannschaft werde sicher da sein. „Aber die, die vielleicht überlegt haben zu kommen und noch nicht sicher waren, werden vielleicht lieber zuhause bleiben.“

Die Corona-Maßnahmen, die getroffen werden, sind ähnlich wie die im Juni. „Wir haben da nichts von weiteren Verschärfungen aufgrund des harten Lockdowns gehört, deshalb halten wir uns strikt an die Regeln vom Juni“, berichtet Lunk. Alle tragen Masken und halten, wenn möglich, den Sicherheitsabstand ein. Es sollen so wenig Berührungspunkte wie möglich geschaffen werden. Am Eingang wird Fieber gemessen, und natürlich werden die Hände desinfiziert. Anschließend werden alle im Einbahnstraßensystem durch die Bürgerhalle geschleust.

Überschaubare Gruppengröße

Um zu vermeiden, dass zu viele Leute auf einmal kommen, müssen sich alle Spender im Internet einen Termin mit fester Uhrzeit reservieren. So bleibt die Gruppengröße überschaubar. Ab 18.30 Uhr sind auch noch einige Plätze frei. Sieben, acht Personen des DRK-Ortsvereins Münchweiler sind dann vor Ort, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren – zum Beispiel auch mal an die Leute zu appellieren, nicht stehen zu bleiben und miteinander zu reden, wenn sie jemanden kennen. Das müsse in diesen Zeiten leider ausfallen.

Was ebenso weiterhin ausfallen muss, ist das anschließende gemeinsame Essen. Stattdessen gibt es wieder ein fertig gepacktes Essenspaket, das die Spender im Anschluss an das Blutspenden ausgehändigt bekommen.

