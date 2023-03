Die Gemeindeschwestern plus, der Pflegestützpunkt und der Kreisseniorenrat präsentieren sich am Freitag mit Landrat Rainer Guth mit einem Stand auf dem Wochenmarkt in Kirchheimbolanden.

Für Senioren im Donnersbergkreis, die noch nicht pflegebedürftig sind, aber hier und da merken, dass sie nicht mehr alles problemlos alleine meistern können, bieten die Gemeindeschwestern plus des Donnersbergkreises Unterstützung an. Sie stellen ihr Angebot am Freitag ab 9.30 Uhr an einem Infostand auf dem Wochenmarkt in Kirchheimbolanden vor. Auch der Kreisseniorenrat und der Pflegestützpunkt Donnersbergkreis-Ost werden ihre Leistungen bei dem Termin präsentieren. Ab 10 Uhr wird auch Landrat Rainer Guth dabei sein.

„Wir stellen unsere Kollegin Christine Waßmann vom Pflegestützpunkt Kirchheimbolanden der Öffentlichkeit vor. Sie hat ihren Dienst letztes Jahr aufgenommen. Zudem möchten wir die Angebote der Gemeindeschwestern plus allgemein ins Gedächtnis rufen. Auch der Kreisseniorenrat hat seine Arbeit mit neuem Vorstand wieder aufgenommen und steht als Ansprechpartner zur Verfügung“, erklärt Tonja Loureiro.

Hilfe für Senioren im Alltag

Die Gemeindeschwestern plus führen selbst keine pflegerischen Tätigkeiten aus. Sie beraten aber zu Möglichkeiten, den Alltag zu erleichtern und die Gesundheit zu stärken, informieren über Freizeitangebote und Nachbarschaftshilfen und stellen bei Fragen rund um das Thema Pflege einen direkten Kontakt zum örtlichen Pflegestützpunkt her.

Die Pflegestützpunkte beraten alle Personen, die frühzeitig Fragen zu Pflege und Hilfe im Alter haben, pflegebedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Angehörige. Sie beraten unter anderem zur Organisation der Pflege zu Hause, zu ambulanten Hilfen, zur pflege- und seniorengerechten Anpassung des Wohnraums. Unterstützung gibt es zudem beim Umgang mit Behörden und bei Anträgen und Finanzierungsmöglichkeiten.

Der Kreisseniorenrat ist eine Arbeitsgemeinschaft von Senioren aus dem Donnersbergkreis sowie Vertretern der auf dem Gebiet der offenen Altenhilfe tätigen Organisationen. Jeden letzten Mittwoch im Monat von 14 bis 16 Uhr bietet der Kreisseniorenrat eine Sprechstunde in der Kreisverwaltung, Raum 023, an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Kreisseniorenrat ist zudem per E-Mail (vgb.georg@t-online.de) erreichbar. Ergänzend bietet Georg Grünewald persönliche Sprechstunden bei Senioren zu Hause an. Termine können telefonisch unter 0171 7824613 oder per E-Mail an vgb.georg@t-online.de vereinbart werden.

Kontakt Gemeindeschwestern plus:

Tonja Loureiro, 06352 710-511, mobil 0173 3787606