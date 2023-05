Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Anvisiert wurde das Double, die Chance war da. Doch der BBC Fastbreakers Rockenhausen musste sich in der Landesliga Rheinhessen/Pfalz, wie in der Vorsaison, erneut mit der Vizemeisterschaft begnügen. Enttäuscht hat die Mannschaft von Spielertrainer Key-Juan Hardin, der schon angriffslustig in die neue Runde blickt, im Pfalz-Pokal.

Die Entscheidung in der Meisterschaft fiel drei Spieltage vor Saisonschluss. 34 Minuten lang dominierten die Fastbreakers dieses Gipfeltreffen bei der VT Zweibrücken, führten stets mit vier bis