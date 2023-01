Am Mittwoch um 16 Uhr hat ein Mann sein Fahrrad unverschlossen an den dafür vorgesehenen Ständern eines Kirchheimbolander Einkaufsmarktes abgestellt. Als er gegen 16.30 Uhr zurückkehrte, war sein Rad verschwunden. Hinweise zu dem Täter werden erbeten an die Polizeidienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110.