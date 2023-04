Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Borkenkäfer hat sich in den vergangenen zwei Jahren landesweit so stark vermehrt wie seit Jahrzehnten nicht. Auch die Raupen des Schwammspinners treten zunehmend in Massen auf. Wie reagieren die Förster auf dieses „tierische Problem“ und welche Schädlinge verbreiten sich am Donnersberg?

Schon mal etwas vom „Buchdrucker“ oder vom „Kupferstecher“ gehört? Es handelt sich um wenige Millimeter große Borkenkäferarten, die jedoch problemlos in