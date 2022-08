Am 4. September findet zum 32. Mal die vom Altstadtverein Alzey organisierte Weinbergshäuschen-Wanderung statt.

Von 11 bis 18 Uhr kann die insgesamt rund 20 Kilometer lange Strecke abgelaufen werden. An den 22 Häusern, die ursprünglich als Regenschutz für die Arbeiter im Weinberg dienten, bieten verschiedene Vereine Speisen und Getränke für die Rast an. Wer teilnehmen möchte, kann seine Wanderroute frei wählen und an jedem der Häuschen rasten. Der Eintritt ist frei. Den Wanderplan mit Speisekarte sowie weitere Informationen gibt es online unter www.altstadtvereinalzey.de.