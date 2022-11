Zur Mini-Kunstmesse lädt der Kunstverein Donnersbergkreis wieder am kommenden Samstag, 26. November, ab 16 Uhr ins Atelier Borries in die Brückenstraße 4 in Niefernheim ein. Dort bieten dieses Mal etwa 15 Künstlerinnen und Künstler ihre Werke an.

„Mini“ bezieht sich bei diesem Überblick über das Schaffen der Vereinsmitglieder im Wesentlichen auf die Preisgestaltung: Angeboten wird Kunst zum erschwinglichen Preis bis zirka 300 Euro. Vieles werde auch deutlich preiswerter zu haben sein, kündigt der Kunstverein an. Auch seien wirklich kleinformatige Werke oder Arbeiten, die in kleinen Auflagen hergestellt wurden, zu haben, also Drucke, Radierungen oder Güsse. „Die künstlerische Qualität ist also nicht mini, nur der Preis“, versprechen die Aussteller. Weitere Informationen gibt es online unter www.kunst-donnersberg.de.