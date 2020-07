Wegen Tiefenentwässerungsarbeiten in Alzey durch die DB Netz AG kommt es vom 18. bis 28. Juli zu Einschränkungen auf Linien des Bahnunternehmens Vlexx. So wird die Strecke zwischen Alzey und Armsheim für den Zugverkehr gesperrt, wie Vlexx am Donnerstag mitgeteilt hat. Die Züge fahren deswegen nur im Abschnitt Armsheim – Mainz. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist zwischen Alzey und Armsheim eingerichtet. Ab Kirchheimbolanden fahren die Züge der Linien RE 13 und RB 31 in den Morgenstunden bis mittags früher ab. Ab nachmittags und in den Abendstunden fahren die Züge die Züge der Linien RE 13 und RB 31 später ab, um weiterhin Anschlüsse von/nach Mainz Hbf herstellen zu können. red/bke