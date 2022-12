Der finale Auftritt für Da Capo Alzey steht fest: Götz Alsmann und Band kommen am 27. August, 20 Uhr, mit dem Programm L.I.E.B.E. in den Schlosshof.

Götz Alsmann singt Lieder der Liebe. Tut er das nicht immer? Eigentlich ja. Aber nach seinen musikalischen Ausflügen nach Paris, New York und Rom, jeweils dokumentiert durch preisgekrönte Alben und über 700 Konzerte in den letzten neun Jahren, widmet sich der König des Jazzschlagers in Alzey beim Da Capo im Schlosshof wieder den Werken der großen Komponisten und Texter des deutschen Sprachraums. Deren Spezialität waren schon immer Liebeslieder – romantisch und zart, verträumt und verrucht, aber auch draufgängerisch und wild.

Ganz gleich, ob es sich um Werke aus der Zeit der „silbernen Operette“ der 1920er und 1930er Jahre handelt, um Chansons der Nachkriegszeit oder um Preziosen aus der Schlagerwelt der 1950er und 1960er Jahre – all diese Klassiker werden im typischen Sound der Götz Alsmann Band mit Hilfe der Arrangements ihres Bandleaders behutsam in die Welt des Jazz überführt und beweisen dadurch ihren Charme, ihre Eleganz, ihren Humor und ihre zeitlose Qualität. Die Band, die Götz Alsmann bei den Konzerten zur Seite steht, besteht aus Musikern, die zum größten Teil seit Jahrzehnten zum Ensemble gehören.

Karten für das Konzert sind ab sofort online unter www.dacapo-alzey.de und an allen Reservix Vorverkaufsstellen erhältlich.