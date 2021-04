Gemeißelt hat es Dieter Fuchs bereits 1991 – knapp drei Jahrzehnte später hat das Ortswappen von Gerbach auf dem zur Gemeinde gehörenden Althof einen würdigen Platz bekommen: Mit stilvoller Einrahmung ziert es nun den Eingang der Hofstraße, gut sichtbar auch von der vorbeiführenden K 33 zum Schneebergerhof.

In diesem Bereich sei 1901 eine Linde gepflanzt worden, erzählen Dieter und Karola Fuchs im RHEINPFALZ-Gespräch. Der gebürtige Kriegsfelder arbeitete als gelernter Bankkaufmann zunächst bei der Raiffeisenbank in Kriegsfeld, später dann bei der Volksbank in Obermoschel und Kaiserslautern, 1970 kam er dann durch die Heirat mit seiner Frau Karola (geborene Schläfer) auf den Althof, der heute 36 Seelen zählt.

Die Fläche um den Baum sei Anfang der 1990er Jahre ein „Dreckseck“ gewesen, das Thema habe sie damals schon immer wieder beschäftigt. Die Eheleute hatten es sich deshalb zum Ziel gesetzt, das Areal zu verschönern – schließlich sei Gerbach ja umgangssprachlich auch als „Klein-Paris“ bekannt. Gesagt, getan: Karola Fuchs brachte mit einer Freundin die Eckfläche rund um den Lindenbaum auf Vordermann, der Bereich wurde zudem fein gesäubert.

Dieter Fuchs kam dann der Gedanke einer weiteren „Aufwertung und Verschönerung dieser Ecke“. Dies könnte mit einem schönen Stein geschehen. Bei seinen regelmäßigen Spaziergängen in der Gemarkung hielt er deshalb immer wieder nach einem passenden Stück Ausschau gehalten – bis er eines Tages ein Prachtexemplar gefunden und auf den Althof gebracht hat.

Bald reifte in ihm der Gedanke, den Stein mit dem Wappen der Ortsgemeinde Gerbach zu verzieren. Dieses zeigt einen Schildfuß, dahinter eine Weide und einen Baumstamm mit viel Laub. Fuchs, der noch nie handwerklich als Stein- oder Bildhauer gearbeitet hatte, traute sich das trotzdem zu und machte sich ans „Stein-Werk“. 1991 wurde das Heimatwappen auf die passende Größe kopiert, mit Kohlepapier 1991 auf den gefundenen Stein übertragen und nachgeritzt – dann ging’s mit dem entsprechenden und von ihm besorgten Fachwerkzeug daran, das Wappen in den Stein zu meißeln. „Das dauerte zwar einige Wochen, aber ich hatte ja keinen Zeitdruck“, so Fuchs.

Nachbar Manfred Mielke hat den Anstoß gegeben

Das „Wappenstein-Ergebnis“ konnte sich jedenfalls sehen lassen – und machte ihn selbst ein wenig stolz. Aus einer alten, steinernen Fenstereinfassung ist der passende Untersatz mit dem eingemeißelten Namen Althof hergestellt worden – der Stein kam dann ohne großes „Tam-Tam“ auf den Platz vor dem Baum.

Hier stand er viele Jahre. Bis Fuchs’ Hof-Nachbar Manfred Mielke nun den Anstoß gegeben hat, dass dieser schöne Wappenstein eigentlich auch ein schöneres Umfeld benötige. Und für diese Idee fanden sich neben Mielke mit Andy und Gerhard Köhler, Holger van Dieken, Tim Richter, Jörg und Dieter Fuchs weitere Mitstreiter, die das Projekt tatkräftig unterstützten.

Andy Köhler als Jüngster der Truppe sei der eigentliche „Antreiber“ gewesen, erzählt Fuchs lachend – und er habe auch einen „grünen Daumen“. Und so sei bei mehreren Arbeitseinsätzen eine passende Umrandung mir gärtnerischer Note entstanden, die künftig von den Althof-Bewohnern gehegt und gepflegt werden soll. Zumal dieser „Denkmalbereich mit dem Althof-Stein“ auch mithilfe eines eingelassenen Rohrs genutzt werde, um an Feiertagen oder weiteren Anlässen die Ortsflagge zu hissen. Dies freut besonders Ortsbürgermeister Daniel Heinz, der den Althof-Mitbürgern herzlich für ihr ehrenamtliches Engagement dankte.