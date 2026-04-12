Im Donnersbergkreis häufen sich illegale Müllkippen. Ein Fall in Münsterappel zeigt, warum das Räumen oft dauert.

Es sind Bilder, die leider sehr zuverlässig alle paar Monate in der RHEINPFALZ-Redaktion ankommen. Immer wieder wird an verschiedenen Orten im Donnersbergkreis illegal Müll abgeladen. Autoreifen, Bauschutt, Sperrmüll – trotz wiederholten Hinweisen seitens der Behörden, aber auch in manchem Zeitungsartikel, sind derartige Vorfälle nicht spürbar weniger geworden. Die zuständige Fachabteilung der Kreisverwaltung spricht dabei von „Wellenbewegungen“. „Beispielsweise fällt im Frühjahr aufgrund vermehrter Hausrenovierungen mehr Bauschutt an, während im Herbst häufiger Altreifen illegal entsorgt werden“, heißt es. Aktuell sorgt ein Fall in Münsterappel für Ärger. Dort sei, so berichtet ein Bürger der Gemeinde, seit November ein alter Wohnwagen inklusive einiger Autoreifen und Müll abgelagert worden. Und das direkt an einem Wanderweg.

Auf Fristverlängerung folgt Widerspruch

„Seit November sind die Kreisverwaltung und der Landrat informiert. Verursacher und Grundstückseigentümer sind der Verwaltung bekannt. Aber geschehen ist bisher nichts“, beklagt sich der Bürger. Auf Anfrage erklärt die Pressestelle der Kreisverwaltung allerdings, dass bezüglich des Vorfalls in Münsterappel sehr wohl reagiert wurde. „Wir hatten den Verursacher Ende November angehört und eine Frist zur sachgemäßen Entsorgung der Abfälle bis zum 10. Dezember gesetzt. Ein Tag vor Fristende bat der Verursacher dann fernmündlich um eine Fristverlängerung, die ihm bis zum 15. Januar diesen Jahres gewährt wurde“, äußert sich die Kreisverwaltung. Auch diese Zeitspanne verging jedoch, ohne dass sich an der Situation in Münsterappel etwas geändert hätte. „Wir haben im Februar eine abfallrechtliche Verfügung mit Zwangsgeldandrohung erlassen. Hiergegen wurde Widerspruch eingelegt, der aufschiebende Wirkung hat“, heißt es in der Erklärung weiter. Das bedeutet, dass die Verwaltung aktuell nichts unternehmen dürfe, da der Verursacher so argumentiert, dass es sich nicht um Abfall handele und von dem Wohnwagen keine weitere Gefahr, wie beispielsweise mögliche auslaufende Flüssigkeiten, ausgehe. Die Kreisverwaltung muss nun also die noch ausstehende Entscheidung des Kreisrechtsausschusses abwarten.

In Münsterappel wird man also noch Geduld haben müssen. Aber das Problem mit den illegalen Müllhalden im Wald ist keinerlei nur im Appeltal vorhanden. Immerhin haben es die Bürgerinnen und Bürger seit einiger Zeit einfacher, auftretende Fälle von illegalen Müllablagerungen zu melden. Die Kreisverwaltung bietet dafür eine App an, mit der man direkt den genauen Standort des Mülls melden kann. „Die Bürgerinnen und Bürger nutzen die App sehr intensiv und melden Fälle oft direkt mit Lichtbildern und Standortdaten“, so die Kreisverwaltung. Im Anschluss werde jeder Sachverhalt geprüft und das weitere Vorgehen eingeleitet.

Abläufe mit dem ZAK sollen optimiert werden

Erst dann kann es zur Entsorgung kommen, aber auch da gibt es Hürden. „Problematisch ist derzeit die Entsorgung über die ZAK, da Abfälle zur Entsorgung angemeldet werden müssen und nicht einfach abgeliefert werden können“, erklärt die Fachabteilung. Es sei daher eine vorherige Absprache nötig. Ein Prozess, der aktuell gemeinsam mit dem ZAK überarbeitet werde, um eine schnelle Entsorgung für künftige Fälle sicherzustellen. Ein weiteres Problem ist ein Altbekanntes, welches sich nur schwer lösen lässt. Denn in vielen Fällen ist der Verursacher der illegalen Müllablagerung nicht zu ermitteln. „Ist dies der Fall, erfolgt die Entsorgung durch die Kreisverwaltung und damit zu Lasten des Steuerzahlers“, betont die Fachabteilung. Auch deshalb wird nochmals betont, dass es auch im Donnersbergkreis und den umliegenden Landkreises genügend Wertstoffhöfe und andere Anlaufstellen gebe, um den Müll auf legale Weise abzugeben. Wer seine Abfälle trotzdem illegal entsorgt, begeht eine Straftat. Bußgelder bewegen sich in einer Spanne von 50 bis 100.000 Euro. Auch deshalb betont die Verwaltung: „Illegale Abfallablagerung ist auf keinen Fall ein Kavaliersdelikt!“