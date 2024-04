Echte Gartenfreunde ließen sich von den frostigen Temperaturen nicht vergraulen. Schon vor dem offiziellen Start am Vormittag fanden sich die ersten Gartenliebhaber bei der diesjährigen Pflanzentauschbörse in Rockenhausen ein. Bereits zum dritten Mal hatte die Stadt dazu in den Schlosspark eingeladen. Knollen, Zwiebeln, Samen und Setzlinge aller Art konnten bei dieser Gelegenheit getauscht, verschenkt oder gegen eine Spende erworben werden.

Wie schon in den vergangenen Jahren waren bei den Hobbygärtnern alte Staudensorten aus dem Bauerngarten sowie insektenfreundliche Pflanzen begehrt. Handwerkliches bot das Evangelische Diakoniewerk Zoar an seinem Stand. Auch wieder dabei: „Garten-Doc“ Andreas Raschke, der für Fragen und Probleme rund um das Thema Garten und Pflanzen zur Verfügung stand. Gut besucht war auch der Kinderflohmarkt auf dem angrenzenden Spielplatz.