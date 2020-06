Über Pfingsten haben bislang Unbekannte in einem Rapsfeld sowie entlang eines Wirtschaftsweges bei Waldgrehweiler insgesamt 28 Altreifen illegal entsorgt. Abgelegt wurden die Reifen nahe der Gewanne am „Rosserweg“. Hinweise zu Tat oder Tätern werden erbeten an die Ortsgemeinde oder die Polizei Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.