Die neue Einbahnstraßen-Regelung in einem Teil der Alten Eisenberger Straße kommt in Kerzenheim offenbar gut an. Das berichtete Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die neue Regelung gilt von der Kreuzung „Im Brüb’l“ bis zur Eisenberger Straße – zunächst testweise für ein Jahr. Mitglieder des Gemeinderats hatten sich vor einigen Wochen die Situation vor Ort angeschaut. Aufgrund der breiten Einfahrt und der baulich bedingten schlechten Sichtverhältnisse sei hier schon immer eine relativ große Gefahrenstelle gewesen, so die Bürgermeisterin. Vor allem Fußgänger, die hier die Straßenseite wechseln wollten, wären gefährdet. Ursprünglich dachte man, es reiche vielleicht aus, eine weiße schraffierte Fläche zu schaffen, um die Gefahrenzone optisch hervorzuheben. Letztlich habe man sich aber für die Einbahnstraßenregelung entschieden, so Schmitt. Die Beschilderung sei sehr schnell umgesetzt worden.