Die große Mehrheit des Gemeinderats Kerzenheim hat sich dafür ausgesprochen, dass die Einbahnstraßenregelung in der Alten Eisenberger Straße bestehen bleibt. Damit sollen die Verkehrsströme besser verteilt werden. Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU) hob hervor, dass damit auch mehr Solidarität im Ort gewährleistet sei.

Kerzenheim. Vor rund einem Jahr hatte die Gemeinde Kerzenheim beschlossen, die Verkehrssituation im Bereich Alte Eisenberger Straße und in der Straße Lettengarten zu entschärfen und zu entlasten. Vor allem im Lettengarten war das Verkehrsaufkommen hoch. An der Abbiegung in diese Straße gab es immer wieder problematische Situationen. Durch das Einführen der Einbahnstraßenregelung, die besagt, dass von der Ortsdurchfahrt aus in die Alte Eisenberger Straße nicht mehr abgebogen werden darf, hatte sich die Situation für die Anwohner dieser Straße, aber vor allem auch für die Anwohner im Lettengarten entschärft.

Kerzenheims Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt führte in ihrem Sachvortrag aus, dass sich die Verkehrsbelastung im Lettengarten um etwa 50 Prozent verringert habe. Das bedeute natürlich, dass sich die Verkehrsströme im südlichen Ortsbereich neu verteilt hätten. Anwohner beispielsweise der Goethestraße hatten in einer Bürgerversammlung beklagt, dass sie jetzt mehr Verkehr vor ihrer Haustür haben.

Umverteilung macht nicht alle glücklich

„Es ist für mich eine Frage von mehr Solidarität, Verkehrsströme gleichmäßiger zu verteilen“, sagte Schmitt in der Ratssitzung. Sie machte auch deutlich, dass außer Lieferverkehr fast ausschließlich sogenannter Quell- und Zielverkehr in den Nebenstraßen im südlichen Ortsteil entsteht. Sprich: Die Nachbarn oder Anwohner benachbarter Straßen fahren durch die Bereiche, die jetzt gefühlt ein wenig mehr an Verkehr aufnehmen müssen.

„In der Anwohnerversammlung war das Meinungsbild durchaus ausgeglichen“, betonte Schmitt und machte deutlich, dass sie persönlich eine Umverteilung des Verkehrs für vertretbar hält. „Wir wissen, dass wir es in solchen Fragen nicht allen Anwohnern recht machen können. Auch ist uns bewusst, dass diejenigen die jetzt einige Autos am Tag mehr vor ihren Häusern vorbeifahren sehen, mit der Entscheidung nicht glücklich werden.“

Anwohner droht mit Klage

Allerdings sei die gleichmäßigere Verteilung der Fahrzeuge und damit die Entlastung eines Teils der Kerzenheimer wünschenswert. Dieser Meinung schlossen sich neun der elf anwesenden Ratsmitglieder an. Schmitt führte zudem aus, dass ein Anwohner, der schon im Vorfeld versucht hatte, gegen die neue Einbahnstraßenregelung zu mobilisieren, der Gemeinde mit einer Klage gedroht habe. „Das ist sein gutes Recht in einer Demokratie und diese muss das aushalten können“, zeigte sich die Ortsbürgermeisterin gelassen.

Sie machte auch deutlich, dass alle Ratsmitglieder berechtigt waren, an der Abstimmung teilzunehmen: Die Gemeinde hatte dies vom Gemeinde- und Städtebund prüfen lassen. Durch die mit großer Mehrheit getroffene Entscheidung hat die Einbahnregelung jetzt dauerhaft Bestand. Auf Bitten eines Anliegers soll noch geprüft werden, ob es möglich ist, in der Alten Eisenberger Straße eine weitere Parkbucht einzurichten. Diese Anliegen hatte der Mann in der Einwohnerfragestunde vorgetragen.