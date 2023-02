Die Kultur kehrt zurück: Die Stadt Eisenberg lässt ihr eigenes Kulturprogramm im Evangelischen Gemeindehaus wieder aufleben. Das hat Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) in der jüngsten Ratssitzung angekündigt. Der vorgesehene Spielplan: ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten.

Peter Funck hatte es beim Neujahrsempfang schon angekündigt: Eisenberg soll nach dem Aus von Christopher Krills Kulturwerck kein kulturelles Brachland werden. Nun hat man offenbar eine Lösung für die nächste Spielzeit gefunden: Die Stadt lässt ihr altes Kulturprogramm wieder aufleben. In deutlich reduzierter Form und erst einmal nur für ein paar wenige Termine. Der vorläufige Plan: Es soll zum Auftakt im November ein Konzert mit Marcel Adam geben. Der französische Chansonnier und Liedermacher hat kürzlich eine neue CD herausgebracht und befindet sich auf ausgedehnter Abschiedstournee. Danach sieht das Programm eine Veranstaltung für Kinder vor, eine Weihnachtsshow und ein Neujahrskonzert. Auch der städtische Neujahrsempfang soll wieder ins Evangelische Gemeindehaus zurückkehren. „Wir würden also zwei, zweieinhalb Monate wieder stärker heizen“, so Funck. Das Evangelische Gemeindehaus war ja im Herbst gedenk steigender Energiekosten geschlossen worden.

Eintritt günstiger als beim Kulturwerck?

Von Reiner Unkelbach (CDU) nach der Preispolitik gefragt, kündigte Funck an, niedrigere Eintrittspreise als im Kulturwerck verlangen zu wollen. Auch wolle er dafür sorgen, dass wieder mehr Eisenberger den Weg ins Gemeindehaus finden. „Zuletzt waren 80 Prozent Auswärtige da“, so Funck. Diese Ziele hätten auch das nun geplante Programm beeinflusst, alle Termine seien in der Vergangenheit recht gut von den Einheimischen angenommen worden.

Die grundsätzliche Haltung, die Kultur in Eisenberg nicht sterben zu lassen und einen Plan zu erarbeiten, wurde vom Rat mitgetragen. Gleichzeitig war man sich bewusst, dass angesichts der allgemeinen Situation ein Plan erst einmal ein nur Plan ist.