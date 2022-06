Der Brand eines Altkleidercontainers rief am Samstag gegen 2 Uhr die Feuerwehr auf den Plan. In der Hauptstraße war die Kleidung in dem Sammelbehälter in Flammen aufgegangen, die Feuerwehr löschte. Zu der Ursache gibt es von der Polizei keine Informationen, sie hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen, Telefon 06352 9110.