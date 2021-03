Der Bolander Altbürgermeister Hans-Joachim Sell ist am 24. März im Alter von 79 Jahren gestorben. Genau 40 Jahre lang war Hans-Joachim Sell in der Kommunalpolitik, elf Jahre davon als Ortsbürgermeister.

Sell wurde am 11. Mai 1940 in Pommern als Sohn einer Kriegerwitwe geboren und gelangte 1950 mit Mutter und Bruder in die Pfalz. Beruflich war er bei der BASF tätig, politisch fand er seine Heimat in der SPD. 1979 wurde er erstmals in den Bolander Ortsgemeinderat gewählt, und ihm wurde gleich das Amt des Ersten Beigeordneten anvertraut. Im gleichen Jahr wurde er auch Mitglied im Verbandsgemeinderat Kirchheimbolanden, dem er bis 2009 angehörte. Außerdem war er von 1994 bis 2004 Mitglied im Kreistag. Bolander Ortsbürgermeister war er elf Jahre lang, von 1988 bis 1999, aber auch danach blieb er bis 2019 dem Gemeinderat als einfaches Mitglied erhalten.

In vielen Vereinen Mitglied

In seiner Zeit als Ortsbürgermeister war er federführend beim Konversionsprojekt Wohnpark Weierhof, außerdem wurden in seiner Amtszeit mehrere Neubaugebiete erschlossen sowie die Kindertagesstätte auf dem Weierhof gebaut. Auch der Umbau der Grundschule und der Bau der Umgehungsstraße fielen in seine Zeit.

Die örtlichen Vereine konnten auf seine Unterstützung zählen, Mitglied war er im Sportverein, im Musikverein, im Gesangverein und im Heimatverein. Außerdem gehörte er viele Jahre lang diversen Ausschüssen an. Für seine Verdienste wurde ihm 2019 die Landesehrennadel verliehen.

Hans-Joachim Sell hinterlässt eine Frau und eine Tochter.