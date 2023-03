Das weibliche U12-Jugendteam der TuS Alsenz hat den Sprung in die Endrunde der besten sechs Mannschaften verpasst und spielt beim Finale der Bezirksmeisterschaften am 23. April in Nackenheim um die Plätze sieben bis zehn.

Betreuerin Anna Sowinska-Ciolek standen am Sonntag, nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Elisa und Amelie Remdt, mit ihrer Tochter Paulina, sowie Helene Hans und Lena Wenk nur noch drei Mädchen zur Verfügung. Gespielt wird Zwei gegen Zwei. Nach dem ersten Spieltag hatte das jüngste TuS-Team Hoffnungen auf das Erreichen des zweiten oder dritten Vorrundengruppenplatzes, der zum Einzug ins Finale der besten Sechs berechtigt hätte.

Doch die punktgleichen Teams aus Bad Kreuznach und Mainz-Gonsenheim erwiesen sich als zu stark. Die TGM gewann gegen den VC 2000 Bad Kreuznach im ersten Turnierspiel, sodass die TuS direkt unter Druck stand. Gegen Bad Kreuznach gab es dann aber eine umkämpfte 0:2-Niederlage (16:25, 22:25) und auch gegen Gonsenheim reichte es nur zu einem 1:2 (24:26, 25:17, 13:15).

Letzte Spieltage stehen noch aus

Die TuS-Mädels seien bitter enttäuscht über den vierten Tabellenplatz in der Vorrunde gewesen, sagt Abteilungsleiter Peter Heß. Sowinska-Ciolek und er seien aber mit dem ersten Auftreten der Jugendlichen zufrieden. Sie alle trainieren erst seit neun Monaten. Das Sammeln von Erfahrungen stehe im Vordergrund, Ergebnisse seien erst einmal zweitrangig. Die Saison ist für die Nachwuchsspielerinnen noch nicht beendet: Beim U13-Finale am 15. April in Nieder-Olm und beim U12-Finale am 23. April in Nackenheim können sie noch einmal Spielpraxis sammeln.