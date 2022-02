Nach dem seit Dezember laufenden freiwilligen Spielbetrieb hat der Volleyball-Verband Rheinland-Pfalz (VVRP) für seine drei Bezirke Rheinhessen, Pfalz, Rheinland nun entschieden, den Spielbetrieb im Februar 2022 zu unterbrechen. Im März soll es weitergehen.

Angedacht ist die Fortsetzung für das Wochenende vom 12./13. März. Aufgrund der bisherigen vielen Spielausfälle soll nur eine Halbsaison gespielt werden, da eine Vor- und Rückrunde zeitlich nicht mehr möglich ist.

Für das Volleyball-Damenteam der TuS Alsenz fallen damit in der Rheinhessenliga, nach Absage der letzten fünf Spieltage, nun auch die anstehenden Begegnungen in der Alsenzer Sporthalle am 5. und 12. Februar aus. Alsenz hat bisher vier Matches gespielt, davon drei gewonnen, und rangiert im dicht gedrängten Mittelfeld. Da lediglich eine Hinrunde gespielt werden soll, stehen für die TuS, die die Unterbrechung begrüßt, lediglich noch weitere vier Begegnungen an, nämlich die Auswärtsspiele in Guldental und Stadecken-Elsheim, sowie ein Heimspieltag gegen Gonsenheim VI und V.