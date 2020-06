„Immer wieder sonntags“ heißt das Liveerlebnis durch den Musikverein Alsenz, der seit März an bislang neun Sonntagen jeweils um 16 Uhr auf dem Freigelände der Zoar-Wohnanlage deren Bewohner mit Blasmusik erfreut. In Absprache mit der Pflegedienstleiterin Manuela Lanzer werden dann alle Fenster der Wohnanlage geöffnet, und die Musik sorgt für viel Freude und Kurzweil. Vicky und Ute Spies sowie Ulrike, Tanja und Alexander Schneider vom Musikverein Alsenz haben dann vor allem ältere Melodien wie „Der Mai ist gekommen“, „Ännchen von Thaurau“ oder „Jetzt kommt das schönste Frühjahr“ im Spielprogramm und sorgen damit für ein wenig musikalische Abwechslung und Aufmerksamkeit. Die Musikabordnung freut es besonders, wenn nach den Stücken Applaus aus den Zimmern zu hören ist oder als Zeichen des Dankes freundlich aus den Fenstern zugewunken wird. Dafür, dass die Musik – wie von den Musikern zugesagt – auch künftig an den Sonntagen erklingen wird, sagte Manuela Lanzer im Voraus den Aktiven ein besonderes Dankeschön.