In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein Autofahrer in der Hauptstraße ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr in Richtung Oberndorf und streifte in der Zeit zwischen 22.30 und 10 Uhr einen dort abgestellten schwarzen Audi mit Bad Kreuznacher Kennzeichen. Danach entfernte er sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 3000 Euro geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06361 9170.