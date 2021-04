Einzige Kandidatin der Ortsbürgermeisterwahl in Alsenz am Sonntag, 11. Oktober, ist Karin Wänke. Die 54-Jährige, Erste Beigeordnete der Gemeinde, stellt sich einer Wahl, die etwas schwieriger zu organisieren war als gewohnt.

Der neue Wahlgang ist erforderlich, weil der 2019 gewählte Ortsbürgermeister Michael Rink zum 15. Juli zurückgetreten war. In puncto Wahlbeteiligung ist Karin Wänke optimistisch und spricht von einer optimalen Wahl, wenn die Wahlbeteiligung zwischen 50 und 60 Prozent läge – auch „wenn mich dann einige nicht wählen werden. Hauptsache ist, dass sie wählen gehen“.

Wänke, Mitglied der CDU-Ratsfraktion und als Fachwirtin für Organisation und Führung im Sozialwesen bei der Stiftung Kreuznacher Diakonie tätig, baut auf ihre gute Vernetzung in der Gemeinde und in den Vereinen. Sie helfe oft beim Organisieren verschiedener örtlicher Veranstaltungen. Wänke gehört seit elf Jahren dem Gemeinderat an und war bislang sechs Jahre Beigeordnete. „Jeder kennt mich und weiß, dass ich Wert auf gute Zusammenarbeit lege und auch gerne im Team arbeite“, sagt Karin Wänke. Im Vordergrund ihrer Bemühungen stehe die Weiterentwicklung der Gemeinde Alsenz.

Besondere Regeln in Corona-Zeiten

In Corona-Zeiten gibt es – sowohl für die Wähler an der Urne als auch für die Helfer – besondere Regeln. So wird es im Wahllokal (geöffnet von 8 bis 18 Uhr), der Nordpfalzhalle in der Schulstraße, ein Einbahnsystem geben: Es geht vorne am Haupteingang hinein und hinten wieder heraus. Mit Ausnahme von Wahlbeobachtern dürfen nicht mehr als sechs Wähler gleichzeitig in der großen Halle sein, die daher auch mit sechs Wahlkabinen bestückt sein wird.

Jeder Wähler erhält neben dem Wahlzettel einen frisch desinfizierten Stift, jeder Wahltisch wird nach jedem Wahlgang desinfiziert. Im gesamten Gebäude gilt die Maskenpflicht; diese entfällt nur, sobald und solange die Stimmberechtigten an den Tisch des Wahlvorstands treten. Wahlbesucher, die den Wahlgang nur beobachten wollen, werden einem eigenen Bereich zugewiesen.

Einfacher ist es für die Wähler, die ihre Stimme durch Briefwahl abgeben. Der Antrag dazu kann mündlich, schriftlich oder elektronisch (wahlen@vg-nl.de) bis Freitag, 18 Uhr, bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Rockenhausen oder im Verwaltungsgebäude in Alsenz eingereicht werden. Bis Donnerstagabend hatten 154 der 1255 Wahlberechtigten einen Antrag auf Briefwahl gestellt.