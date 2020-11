Ab 1. Dezember wird die Bundesstraße 48 bei wieder frei befahrbar sein. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mit. Die Bauarbeiten zwischen der Abfahrt Oberndorf und der Abfahrt nach Alsenz seien damit termingerecht fertig. Im Auftrag des LBM war die Bundesstraße 48 wegen Bauarbeiten an der Alsenztalbrücke und an der Goldgrabenbrücke seit Ende September voll gesperrt. Die Alsenztalbrücke wurde im Jahr 1990 errichtet. Die Bauarbeiten betrafen hier eine Strecke von 138 Metern. Die Goldgrabenbrücke stammt aus dem Jahr 1989, hier waren auf einer Strecke von 235 Metern Baumaßnahmen erforderlich, wie der LBM in seiner Pressemitteilung weiter informiert. Die Baukosten an den beiden Brücken betragen nach weiteren Angaben der Straßenbaubehörde rund 630.000 Euro. Im Zuge dieser Vollsperrung wurde auch die Fahrbahn der Bundesstraße auf einer Länge von rund 3,8 Kilometer erneuert. Die Auftragssumme dafür beziffert der LBM mit 440.000 Euro. red/bke