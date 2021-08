Das ist eines meiner absoluten Lieblingsbilder, denn bei diesem Ausflug durfte ich König spielen und Ritter besuchen. Ich weiß noch, es muss in einem Museum gewesen sein. Aber in welchem? Für das Lösungswort wird das Gebäude gesucht, in dem sich das Museum befindet. Merkt euch für das Hauptlösungswort gut den ersten und den zehnten Buchstaben! Alle Orte, die ich im vergangenen Jahr im Donnersbergkreis besucht habe, findet ihr auf der Nils-Nager-Seite der Donnersberger Rundschau im Internet. Außerdem gibt es wieder einen weiteren Hinweis auf unserer Facebookseite.

Und hier noch ein Tipp von Nals für das Hauptlösungswort, an dem mein Fotoalbum versteckt wurde: Dort ist man früher ins Schwitzen gekommen.

Wer das zweite Rätsel verpasst hat, kann es sich hier anschauen.