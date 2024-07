Es ist ein fester Termin im Familienkalender: Das Allround-Sportcamp in Göllheim, das dieses Jahr von Montag bis Donnerstag, 19. bis 22. August, am Sportzentrum Göllheim stattfindet. Zum 17. Mal veranstaltet der Verein „Handballregion Nordpfälzer Wölfe“ das viertägige Kindercamp. Einen Rekord gibt es schon jetzt.

„Wir mussten sogar von bisher sieben auf zehn Gruppen aufstocken“, berichtet Sina Graf. Sie ist Göllheimerin, früher selbst aktive Handballerin im Verein „Handballregion Nordpfälzer Wölfe“ und organisiert mit ihrem Verein jedes Jahr das sportliche Kräftemessen in Göllheim. Früher seien im Schnitt 90 Anmeldungen für das Sportcamp eingegangen, sagt sie. Dieses Jahr sei das Anmeldeportal mit 140 Anmeldungen förmlich explodiert. „Mehr konnten wir leider nicht mehr annehmen. Wir müssen das ja auch hinter den Kulissen mit Freiwilligen stemmen“, so Graf.

An den Vormittagen, ab Montag, 19. August, gebe es ein zweistündiges Wettkampfprogramm in bunt gemischten Gruppen, erläutert Graf. An den Nachmittagen gingen die Wettbewerbe weiter, bis alle Sportarten durchlaufen seien. Laut der ehemaligen Handballerin sind in diesem Jahr noch zusätzliche Disziplinen dazugekommen. So gebe es neben den Standardsportarten Fußball, Leichtathletik, Handball und Tennis noch Geschicklichkeits- und Wasserspiele sowie Staffelwettbewerbe. „Jeder darf hier zeigen, was er kann“, sagt die Organisatorin.

Grundsätzlich stünde der Wettbewerb im Zeichen des Teamgeists. So sind die zu erringenden Punkte auch jeweils nur im Team zu gewinnen. Höhepunkt der Veranstaltung ist eine Olympiade und die Siegerehrung am Donnerstagnachmittag (22. August), zu der alle Eltern eingeladen sind.

Nach dem Abschluss der Wettkämpfe können sich die Teilnehmer im Alter zwischen fünf und 14 Jahren bei der Siegerehrung über kleine Gewinne freuen. „Es gibt Eis, jeder darf in eine Kiste greifen und sich eine Kleinigkeit mitnehmen“, sagt Graf. „Die Kids freuen sich immer. Besonders auch, wenn die Eltern am Donnerstag zum Anfeuern dazukommen.“