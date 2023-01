Unter dem Motto „Joy – damit meine Freude sie ganz erfüllt“ laden die protestantische Kirchengemeinde und die Stadtmission Rockenhausen ab Sonntag, 8. Januar, zur Allianz-Gebetswoche ein.

In einer Zeit, in der die Sorgen der Menschen dominieren, sei das Thema ein wichtiges Signal, so die Veranstalter. Nachfolgend die Termine im Einzelnen: Stadtmission Rockenhausen (Kreuznacher Straße 60) am Sonntag, 8. Januar, 18 Uhr, am Dienstag, 10. Januar, 19 Uhr, am Mittwoch, 11. Januar, 19 Uhr, am Donnerstag, 12. Januar, 19 Uhr, am Freitag, 13. Januar, 19 Uhr, und am Sonntag, 15. Januar, 18 Uhr.

Außerdem findet die Gebetsstunde am Montag, 9. Januar, 19 Uhr im Protestantischen Gemeindehaus (Ringstraße 5) in Rockenhausen und in der Kalkofener Kirche, am Mittwoch, 11. Januar, 19 Uhr, in Niederhausen (Gemeinderaum) sowie am Freitag, 13. Januar, ab 19 Uhr in der Winterborner Kirche statt.