Seitdem ein Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im benachbarten Kreis Alzey-Worms diagnostiziert wurde, ist auch der Donnersbergkreis in Alarmbereitschaft. Das Veterinäramt der Kreisverwaltung hat eine entsprechende Sperrzone im Kreis eingerichtet und eine Allgemeinverfügung veröffentlicht. Diese Verfügung regelt die Verhaltensweisen in der Pufferzone. Wo sich diese Zone nun im Donnersbergkreis befindet und welche Verhaltensweisen für Spaziergänger, aber auch für Jäger und Schweinehalter gelten, lesen Sie hier in unserem ausführlichen Artikel.