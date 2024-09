Bei Konzerten steht eigentlich die Musik im Vordergrund. Am Sonntag in der Paulskirche war aber ein Instrument der Star: Um die Tuba sollte es gehen, ihre Herkunft, ihre Möglichkeiten. „Sie werden die Tuba heute so hören, wie sie noch nicht oft gehört haben“, versprach Tubist Matthias Fitting seinem Publikum.

„Keine Sorge, die Kirche hält das aus“, zerstreute Matthias Fitting schmunzelnd mögliche Befürchtungen, nun drohe der Putz herabzurieseln. Der tiefste Ton, den der Landesposaunenwart