Seit Jahren bemüht sich die Ortsgemeinde um Tempo 30 vor ihrer Kita. Bisher vergebens, weil eine Landesbehörde nicht wollte. Jetzt sagt VG-Chef Jacob: „Mir reicht’s!“

Die Kindertagesstätte in Lohnsfeld liegt an der Otterberger Straße, einer Ausfallstraße. So nah am Ortsrand, dass viele Autofahrer schon vor der Kita kräftig aufs Gaspedal treten. Genau das ist der Grund, warum die Ortsgemeinde hier seit Jahren eine Tempo-30-Regelung fordert – zum Schutz der Kinder. Diskutiert wurde viel, verhandelt auch. Passiert ist nichts. Der Grund: Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) stellt sich quer. Jetzt hat Ortsbürgermeister Daniel Korn die RHEINPFALZ eingeschaltet – und plötzlich kommt Bewegung in die Sache.

„Die Situation ist eigentlich unhaltbar“, sagt Korn. „Die Autofahrer rasen, die Kinder sind in Gefahr.“ Zwei Verkehrsschauen habe es in den vergangenen beiden Jahren gegeben, mit Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Ordnungsbehörden, Polizei und LBM. „Alle waren für die Tempo-30-Lösung. Nur der Mitarbeiter des LBM nicht.“

Einer der Argumente des LBM: der Parkplatz zwischen Kita und Straße. Foto: Anja Hartmetz

Dessen Hauptargument: Die Kita liege nicht direkt an der Straße. Tatsächlich befindet sich ein kleiner Parkplatz zwischen Straße und Kita. „Der LBM geht davon aus, dass die Eltern dort parken, wenn sie ihre Kinder zur Kita bringen oder wieder abholen“, sagt Korn. „In der Realität ist er aber fast immer von Kita-Mitarbeitern belegt. Die Eltern parken deshalb auf der Straße – und dort steigen die Kinder auch aus.“

Gemeinde misst Geschwindigkeit

Beim Besuch vor Ort lässt es sich beobachten: Der Verkehr ist zügig unterwegs. Steffen Andes und Gerhard Kafitz wohnen seit Jahren in der Otterberger Straße. „Wir wären auch dann für Tempo 30, wenn es hier keinen Kindergarten gäbe“, sagt Andes. Kafitz berichtet von gefährlichen Momenten. „Ein Kind ist hier beim Überqueren der Straße mal hingefallen und wurde fast überfahren.“ Er habe auch schon gesehen, wie Kinder über den Zaun geklettert seien. „Ich will mir nicht ausmalen, was passiert, wenn mal eins ohne zu schauen auf die Straße rennt und ein Auto rast wieder vorbei.“

Um belastbare Zahlen zu haben, hat die Gemeinde zwischen September 2024 und August 2025 eine Geschwindigkeitsmessung veranlasst. Mehr als 50 Prozent aller Fahrzeuge fuhren schneller als 50 Stundenkilometer. 3424 waren mit einer Geschwindigkeit zwischen 71 und 90 unterwegs, 410 hatten zwischen 91 und 110 auf dem Tacho.

Die gerade Strecke lädt Autofahrer dazu ein, schon früh aufs Gaspedal zu treten. Foto: Anja Hartmetz

Der Gemeinderat schlug daraufhin eine zeitlich begrenzte Lösung vor: „Tempo 30 an Werktagen zwischen 7 und 17 Uhr.“ Auch das habe der LBM-Mitarbeiter strikt abgelehnt. Die Verbandsgemeinde Winnweiler, als Straßenverkehrsbehörde zuständig, habe schließlich das Heft in die Hand genommen und die Schilder bestellt. Der besagte Mitarbeiter sei zu diesem Zeitpunkt in Urlaub gewesen. „Sobald er zurück war, hat er alles gestoppt“, so Korn. Seine einzigen Worte dazu: „Sie kennen meine Stellungnahme, davon weiche ich nicht ab.“

Ähnliches Problem auch in Schweisweiler

Mit ihren Problemen mit diesem einen Mitarbeiter sind die Lohnsfelder nicht allein. Auch in Schweisweiler ist man nicht gut auf ihn zu sprechen. Die B48, die durch den Ort führt, dient laut Bürgermeister Philipp Haas als Rennstrecke. Auch hier gab es eine Verkehrsschau, und auch hier habe der LBM-Mitarbeiter abgewunken, ohne sich die Situation vor Ort überhaupt anzuschauen. „Wir wurden nicht mal angehört“, sagt Haas.

Auf RHEINPFALZ-Nachfrage bestätigte VG-Bürgermeister Rudolf Jacob den Sachverhalt. Als Träger der Kita unterstütze die VG die Bemühungen der Ortsgemeinde Lohnsfeld uneingeschränkt, sagte Jacob in einem ersten Telefonat: „Volle Unterstützung.“ Auch Polizei und Kreisverwaltung seien auf dieser Linie. Wie Korn und Haas geht auch Jacob davon aus, dass die Umsetzung der Tempo-30-Regelung an der Haltung eines einzelnen Mitarbeiters beim LBM scheitert. Dieser habe der VG unmissverständlich signalisiert: Sollte sie Tempo 30 anordnen, werde er die Straßenmeisterei anweisen, der Anordnung nicht Folge zu leisten.

Widersprüche in der Behörden-Antwort

Die Antwort des LBM auf die Bitte der RHEINPFALZ um Stellungnahme birgt Widersprüchliches: Einerseits erkennt der LBM die formale Zuständigkeit der Verbandsgemeinde an: Tempo-30-Anordnungen seien Sache der VG, eine entsprechende Anordnung habe der LBM umzusetzen. Zugleich macht die Behörde jedoch deutlich, dass sie eine solche Anordnung im Fall Lohnsfeld nicht für gerechtfertigt hält. In der Konsequenz bedeutet das, wenn auch unausgesprochen, dass der LBM eine entsprechende Anordnung der VG inhaltlich nicht mitträgt und ihre Umsetzung von seiner eigenen Bewertung abhängig macht. Die VG kann Tempo 30 zwar anordnen – der LBM entscheidet aber, ob er dieser Anordnung folgt.

Die Antwortmail des LBM ging nicht nur an die RHEINPFALZ, sondern auch an Bürgermeister Jacob. Ihm platzte daraufhin buchstäblich der Kragen. „Ich nehme das jetzt zum Anlass, die Sache eskalieren zu lassen“, sagte er in einem zweiten Telefonat. Die Darstellung des LBM widerspreche fundamental dem, was man vor Ort erlebt habe – es sei das klassische Schwarze-Peter-Spiel.

Jacob: „Jetzt wird es einfach gemacht!“

„Wir hätten die Tempo-30-Lösung schon die ganze Zeit favorisiert, sowohl als Straßenverkehrsbehörde als auch als Kita-Träger“, sagt Jacob. „Es hing immer am LBM. Es wurde alles von diesem einen Mitarbeiter blockiert.“ Verkehrspolizeilich sei die VG tatsächlich in der Verantwortung. „Aber was nützt das, wenn seitens des LBM jedes Mal die Botschaft kommt: Wenn ihr die Schilder aufstellt, bauen wir sie wieder ab?“

Bürgermeister Rudolf Jacob hat jetzt gehandelt. Foto: Anja Hartmetz

Er habe nun endgültig genug: „Jetzt wird es einfach gemacht!“ Die Anordnung habe er bereits gegeben. „Dann warten wir mal ab, ob die Straßenmeisterei es umsetzt oder nicht. Falls nicht, bin ich jetzt auch geneigt, entsprechende Rechtsmittel einzulegen. Wir lassen es auf ein Gerichtsverfahren ankommen.“ Rückendeckung erhält Jacob auch vom Kreis. Landrat Rainer Guth unterstütze die Einrichtung einer Tempo-30-Regelung auf politischer Ebene, teilte sein Pressesprecher mit.

Unterm Strich sind sich damit alle einig: die Ortsgemeinde, die VG, der Kreis, und, laut Jacob, auch die Polizei. Laut LBM ist die VG für die Anordnung zuständig, der LBM nur ausführendes Organ. Die VG hat angeordnet. Jetzt bleibt nur noch die Frage: Geht der LBM mit – oder endet der Streit vor Gericht?