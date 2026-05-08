Das Wetter schwankt zwar noch etwas, aber manch ein Bade-Liebhaber wartet schon sehnsüchtig auf die Eröffnung der Schwimmbadsaison. Nachdem die meisten Bäder in der Region bereits in den vergangenen Tagen geöffnet hatten, zieht nun auch das Naturerlebnisbad in Rockenhausen nach. Die letzte Hürde bildeten zuletzt die noch offenen Ergebnisse der Wasserproben. Wie die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land nun erklärt, liegen die Ergebnisse inzwischen vor und alle Werte des Wasser sind in Ordnung. Somit kann das Naturerlebnisbad wie geplant am Sonntag, den 10. Mai, eröffnen. Die Verwaltung informiert zudem, dass Karten aus der Saison 2025 mit Barcode-System einfach wieder aufgeladen und weiter genutzt werden können. Für neu ausgestellte Dauer- und Familienkarten werden Lichtbilder benötigt.