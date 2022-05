Vier zerstochene Reifen und zum Teil gelöste Radmuttern entdeckte eine Frau am Donnerstag, 12. Mai, in Bolanden-Weierhof. Das teilte die Polizei erst am Montag mit. Die Geschädigte hatte ihren Ford Fiesta am Tag davor vor ihrer Wohnung „Im See“ abgestellt. Außer an den Reifen hatten sich der oder die Täter auch an einer Fahrzeugseite zu schaffen gemacht und diese zerkratzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer gesehen, wer für die Beschädigungen in der Nacht vom 11. auf den 12. Mai verantwortlich ist, sollte sich bei der Polizeiinspektion in Kirchheimbolanden melden, Telefon 06352 9112700. E-Mails gehen an pikircheimbolanden@polizei.rlp.de.