Gerade in Krisenzeiten hilft der Kampfsport, mentale und physische Stärke zu entwickeln. Dies haben die Schülerinnen und Schüler des Vereins Jiu-Jitsu-Karate Rockenhausen in den letzten Monaten verinnerlicht. So konnten sie am Freitag, 24. Juli, zur nächsten Gürtelprüfung antreten.

Geprüft wurden unter anderem Schläge und Tritte sowie Würfe, Hebel und Würgegriffe in der Bodenlage. Der Schwerpunkt des Systems „Jiu-Jitsu-Karate“ liegt dabei auf realistischer Selbstverteidigung. Wie kräftig die Rockenhausener Kampfsportler zuschlagen und treten können, zeigten sie eindrucksvoll an den Schlagpolstern und am Boxsack.

Der Trainingsbetrieb musste wegen der Corona-Epidemie im März und April für ein paar Wochen unterbrochen werden, konnte dann aber in Kleingruppen wieder aufgenommen werden. Der Jiu-Jitsu-Karate-Verein hat sehr schnell ein Konzept entwickelt, damit wieder Kampfsport gemäß den gesetzlichen Vorgaben und unter strengen Hygieneregeln aufgenommen werden konnte. Dabei stand stets die Gesundheit der Sportler im Mittelpunkt.

Gute Vorbereitung durch Großmeister Gerhard Jung

Die Gürtelprüfung wurde nach den Richtlinien des Jiu-Jitsu DAN-Kollegiums (Sitz in München) ausgerichtet. Großmeister Gerhard Jung (8. Dan) hatte seine Schüler gut vorbereitet, sodass alle fünf Teilnehmer ihren nächsten Farbgurt entgegennehmen konnten. Ein weiterer Schritt ist geschafft auf dem Weg zur Selbstverwirklichung und Selbstkontrolle. Letztere bilden den Kern des japanischen „Budo“, das auch als Sammelbegriff für die japanischen Kampfkünste verwendet wird.