Zwei Finanzspritzen gab es jetzt für die Gemeindekasse: zum einen durch Grundstücksverkäufe, zum anderen in Form eines lange erwarteten Zuschusses vom Land.

Nachdem es seit der Erschließung im Jahr 1999 im Neubaugebiet „In der Streichersweide“ rund 20 Jahre nicht vorwärts ging und sich niemand für die neun Bauplätze interessierte, konnte nun Ortsbürgermeisterin Eva Schlemmer Vollzug melden: Alle Bauplätze sind innerhalb kurzer Zeit verkauft worden. Das tut auch dem Haushalt der Gemeinde gut. „Die finanzielle Lage der Gemeinde hat sich durch die Verkaufserlöse enorm gebessert“, so die Ortschefin in der Gemeinderatssitzung.

Eine zweite gute Nachricht gab es zu vermelden: Für die anstehende Sanierung sowie den Um- und Anbau am Dorfgemeinschaftshaus wurde schon vor längerer Zeit eine Zuweisung aus dem Investitionsstock des Landes in Höhe von 90.000 Euro bei geplanten Gesamtkosten in Höhe von 147.470 Euro bewilligt. Wegen Corona war es zu Verzögerungen gekommen, hieß es. Das Projekt soll jetzt mit viel Eigenleistung und unter der fachlichen Begleitung eines Ingenieurbüros angegangen werden.