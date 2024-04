Ein 56-jähriger Fahrradfahrer ist am Samstagabend in Orbis ohne Fremdeinwirkung gestürzt und hat sich dabei eine Platzwunde am Kopf hinzugezogen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Einsatzkräfte vor Ort einen deutlichen Alkoholgeruch festgestellt, weshalb dem Radfahrer trotz Widerstand eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.