Am Samstagabend hat die Polizei in der Straße Am Weidengarten in Rockenhausen einen 72-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Ein Schnelltest ergab laut Polizei einen Wert von knapp ein Promille. Er musste eine Blutprobe und anschließend auch seinen Führerschein abgeben. Die Polizei hatte mehrere Alkohol- und Drogenkontrollen im Stadtgebiet von Rockenhausen und im weiteren Donnersbergkreis durchgeführt.