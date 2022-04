Schon am Vormittag alkoholisiert und war eine Autofahrerin, die am Montag in der Hauptstraße von Bisterschied von der Polizei kontrolliert wurde. Dazu hatte sie auch noch diverse Betäubungsmittel konsumiert. Laut Polizei zeigte die 58-Jährige aus dem Donnersbergkreis bei der Kontrolle Hinweise auf Alkoholkonsum sowie drogentypische Auffälligkeiten. Sie gab auch zu, Alkohol, Cannabis und Amphetamin konsumiert zu haben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille. Ein Drogentest schlug an auf Cannabis, Amphetamin und Methamphetamin. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen.

Außerdem wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sie muss nun mit einem Bußgeld von mindestens fünfhundert Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Zudem wird gegen sie auch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Außerdem muss sie eine Eignungsprüfung machen – falls sie diese nicht besteht, droht ihr ein längerer Entzug der Fahrerlaubnis.