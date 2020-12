Nicht genug damit, dass ein alkoholisierter Autofahrer in der Nacht auf Sonntag auf dem Parkplatz beim Kibobad in die Böschung geraten und mit dort stehenden Bäumen kollidiert ist. Der Mann hat anschließend laut Polizei mit dem im Frontbereich stark beschädigten Wagen seine Fahrt fortgesetzt und auf dem Heimweg vermutlich weitere Unfälle verursacht. Davon gehen die Beamten jedenfalls aus, weil am Pkw des später ermittelten 32-Jährigen Spuren festgestellt wurden, die nicht mit dem Zusammenstoß im Fischbachweg in Einklang standen. Zeugen, die den Mann auf seiner „Crash-Tour“ beobachtet oder weitere Schäden auf der Strecke durchs Stadtgebiet feststellen konnten, sollen sich bei der Dienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110 melden.