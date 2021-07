Wie die Polizei Rockenhausen erst am Mittwoch mitgeteilt hat, wurde am Sonntagnachmittag bei einem 37-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis bei einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße von Bayerfeld-Steckweiler deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ihn erwarten nun eine Geldstrafe und ein längerfristiger Fahrerlaubnisentzug wegen Trunkenheit im Verkehr.