Mit 1,4 Promille am Steuer gesessen hat ein 50-jähriger Autofahrer, der am Samstagabend auf der K59 in Kirchheimbolanden einen Unfall verursacht hat. Der Mann war gegen 18.45 Uhr mit seinem Wagen im Kurvenbereich von seiner Spur abgekommen und mit dem entgegenkommenden Pkw eines ebenfalls 50-Jährigen kollidiert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben unverletzt. Dem Verursacher wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Während der Unfallaufnahme war der Kurvenbereich der K59 in Richtung Schillerhain voll gesperrt.