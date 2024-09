Alexander Haage aus Bolanden hat in Ingelheim die rheinland-pfälzischen Jugend-Tennismeisterschaften in der Altersklasse U16 gewonnen. Er setzte sich ohne Satzverlust in einer starken Konkurrenz mit Teilnehmern aus allen Landesteilen durch und sicherte sich souverän den Rheinland-Pfalz-Meistertitel.

Der für den BASF TC Ludwigshafen spielende Haage war aufgrund seiner Ranglistenposition als Nummer eins der Setzliste ins Turnier gestartet. Er gewann zunächst im Achtelfinale gegen Arda Sabokrouh vom TSC Mainz 6:0, 6:3. Im Viertelfinale besiegte er seinen Vereinskameraden Jan Brüggemann klar mit 6:0, 6:0. Im Halbfinale traf Alexander dann auf Bennet Blum vom TC Oberwerth Koblenz, den er in einem hochklassischen Match unter den Augen des Landestrainers Sascha Müller mit 6:3, 6:0 bezwang.

Im Finale auf der Anlage des TC Ingelheim siegte Haage schließlich ebenfalls klar gegen Bijan Bakhschai vom TC Blau-Weiss Maxdorf mit 6:2, 6:2.

Für den Bolander ist dies bereits der dritte Landesmeister-Titel. Nachdem er im ersten Halbjahr 2024 aufgrund einer Verletzung aussetzen musste, hat Alexander Haage in den vergangenen Wochen bei mehreren Herren-Turnieren des Deutschen Tennisbundes gepunktet und bei dem internationalen ITF Juniors Turnier in Merzig seine ersten Weltranglistenpunkte erspielt. In den nächsten Wochen stehen weitere internationale Jugendturniere auf dem Plan, bevor es im November schließlich zu den Deutschen Hallenmeisterschaften nach Essen geht.