Alexander Haage hat am vergangenen Wochenende in Ingelheim die rheinland-pfälzischen Jugend-Tennismeisterschaften in der Altersklasse U14 gewonnen. Er setzte sich ohne Satzverlust in einer starken Konkurrenz mit 26 Akteuren durch und sicherte sich souverän den Rheinland-Pfalz-Meistertitel.

Der für den BASF TC Ludwigshafen spielende Haage war aufgrund seiner Ranglistenposition als Nummer eins der Setzliste ins Turnier gestartet. Der Bolandener gewann nach zwei deutlichen Siegen im Achtel- und Viertelfinale, in denen er jeweils nur ein einziges Spiel abgab, das Halbfinale gegen Jan Barisic vom TC Oberwerth Koblenz mit 6:2, 6:4. Im Finale auf der Anlage des TC Boehringer-Ingelheim siegte Haage schließlich in einem hochklassigen Match gegen den an Nummer zwei gesetzten Yannis Ross vom TC BW Bad Ems mit 6:2, 6:3.

Nach einer mehrmonatigen Verletzungspause meldete sich Haage mit der gewonnenen Meisterschaft erfolgreich im nationalen Tenniswettbewerb zurück. Bereits im August hatte er auf europäischer Ebene mit dem Erreichen des Halbfinales bei den Norwegian Open in Oslo und des Finales bei einem Tennis Europe Turnier in Luxemburg gepunktet.